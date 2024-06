PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Polizeipräsidium Ravensburg

Langenargen / Friedrichshafen

Mit dem Kleinkraftrad ohne Helm und ohne Führerschein unterwegs führt zur Anzeige

Wie durch einen aufmerksamen Zeugen mitgeteilt, wurde dem Polizeirevier Friedrichshafen bekannt, dass sich am Samstag gegen 06.30 Uhr auf der B 31 der Fahrer eines Kleinkraftrades befand, welcher keinen Helm trug. Die Beamten stellten später fest, dass der Fahrer auch keine gültige notwendige Fahrerlaubnis besitzt. Als der Zeuge und zugleich Anzeigenerstatter selbst bei Langenargen auf der B 31 fahrend den Fahrer des Kleinkraftrades erkannte, konnte er feststellen, dass der Fahrer keinen Helm trug und mit Musikinstrumenten vollbepackt in Richtung Friedrichshafen fuhr. Später konnten Polizeibeamte des Polizeireviers Friedrichshafen den 24-jährigen Mann am Bahnhof auf einen Zug wartend ausfindig machen. Nach einigen widersprüchlichen Angaben zu einer angeblich türkischen Fahrerlaubnis konnten die Beamten ermitteln, dass der Fahrzeuglenker mutmaßlich nicht im Besitz der notwendigen Fahrerlaubnis ist. Dies hat für den Mann ein entsprechendes Strafverfahren zur Folge.

