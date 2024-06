Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Weingarten / Ravensburg

Trunkenbold flüchtet nach Verkehrsunfall

Nachdem am Sonntag gegen Mitternacht der Lenker eines Opel Astra auf der Wilhelmstraße (B 32) auf Höhe des 14 Nothelfer Krankenhauses auf ein anderes Fahrzeug auffuhr und einen entsprechenden Schaden verursachte, flüchtete dieser zunächst, konnte jedoch von der Polizei in betrunkenem Zustand ausfindig gemacht werden. Wie die Beamten des Polizeireviers Ravensburg bislang ermitteln konnten, fuhr dabei der Lenker des Opel Astra bei einer Ampel einem VW T-Roc auf und verursachte dabei einen Schaden von circa 1.000 Euro. Unvermittelt fing der Unfallverursacher an zu flüchten und entfernte sich mit überhöhter Geschwindigkeit von der Örtlichkeit. Dabei nahm der geschädigte Fahrer des VW T-Roc die Verfolgung auf und verständigte umgehend über Notruf die Polizei. Nachdem der Unfallverursacher trotz Vollgas und dem vermeintlichen Überfahren einer roten Ampel sich bis nahezu Knollengraben von der Unfallstelle entfernte, konnte durch die Insassen des geschädigten Fahrzeugs erkannt werden, wie sich der Fahrer in der Wangener Straße in ein Gebäude begab. Nach zunächst intensiven Recherchen der eingesetzten Polizeibeamten konnte ein vermeintlicher Unfallverursacher beziehungsweise dessen Wohnung ermittelt werden. Nachdem die betroffene Wohnung mittels eines Generalschlüssels geöffnet wurde, trafen die Beamten den Unfallfahrer in seinem Bett liegend an. Die Beamten stellten fest, dass der Unfallfahrer mutmaßlich aufgrund zu starken Alkoholgenusses zuvor neben sich erbrochen hatte. Der stark betrunkene Mann musste zunächst durch die Beamten geweckt werden. Sie veranlassten aufgrund der mutmaßlich hohen Alkoholisierung eine Blutentnahme. Außerdem konnten Beweismittel zur Tat aufgefunden und beschlagnahmt werden. Die Tat wird einen Antrag auf Entzug der Fahrerlaubnis zur Folge haben. Am Fahrzeug des Unfallverursachers konnten die Beamten einen Schaden von circa 4.000 Euro sowie Hinweise auf einen möglichen weiteren kleineren Verkehrsunfall feststellen. Zeugen zu der Tat oder der anschließenden Flucht werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten unter 0751 803-6666 zu melden.

Wilhelmsdorf

Rathausbriefkasten aufgebrochen - Wahlunterlagen betroffen

Ein unbekannter Täter hat in der vergangenen Nacht den Briefkasten vor dem Rathaus in Wilhelmsdorf aufgebrochen. Der größte Teil der darin befindlichen Briefwahlunterlagen, etwa 100 Stück, blieb auf der Straße im Regen liegen. Da bei rund 50 Briefen eine Mengendifferenz zwischen den Kuverts der Kommunal- und der Europawahl besteht, muss geprüft werden, ob Teile von Wahlbriefen entwendet wurden oder ob die Betroffenen lediglich nur eine der beiden Wahlen durchgeführt haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen und bittet mögliche Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zur Identität des Täters geben können, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden. Die zuständige Wahlleitung ist informiert.

