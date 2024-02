Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch auf landwirtschaftlichem Hof

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (MK) - Unbekannte Täter haben sich am frühen Mittwochnachmittag (21.02., 14.15 - 14.45 Uhr) gewaltsam Zutritt in zwei Wohnungen sowie in Büroräume auf einem landwirtschaftlichen Hof an der Rhedaer Straße verschafft. Nach derzeitigen Erkenntnissen schlugen die Einbrecher zunächst ein Fenster einer dortigen Erdgeschosswohnung ein. Von dort gelangten die Täter ebenfalls in eine weitere Wohnung sowie in die Büroräume. Sämtliche Bereiche wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Es wurde Bargeld entwendet. Weiteres Diebesgut konnte bisher nicht benannt werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu den Einbrüchen machen oder hat im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wenn Sie uns Hinweise geben oder Angaben dazu machen können, melden Sie sich bei der Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0.

