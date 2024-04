Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Leerstehendes Wohnhaus in Brand geraten

Höxter (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge stellte am frühen Donnerstagmorgen, 25.04.2024, gegen 05:20 Uhr, einen Brand an einem derzeit leerstehenden Wohnhaus in der Höhehäuser Str. in Fürstenau fest. Durch die hinzugezogene Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht werden. Da die Brandursache derzeit nicht bekannt ist und das Gebäude auf Grund der entstandenen Schäden derzeit nicht betreten werden kann, wurde der Brandort durch die Polizei beschlagnahmt und abgesichert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zur Schadenshöhe liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. /He

