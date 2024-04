Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 25.000 Schaden und zwei Verletzte auf der B252

Brakel (ots)

Auf der B252 bei Brakel ist ein Fahrzeug auf dem Seitenstreifen gegen ein dort stehendes Fahrzeug geprallt. Die Bilanz: Zwei Verletzte, 25.000 Euro Sachschaden und ein langer Rückstau auf der Ostwestfalenstraße in beide Richtungen.

Ein rotes Handwerker-Fahrzeug war am Dienstag, 23. April, auf der B 252 von Steinheim in Richtung Brakel unterwegs, als es gegen 14.30 Uhr auf dem Seitenstreifen an den rechten Fahrbahnrand fuhr und dort stoppte. Dahinter bildete sich eine längere Fahrzeugreihe, die an dem stehenden Fahrzeug vorbeifuhr, darunter auch ein silberner Toyota.

Der Toyota-Fahrer erkannte das Hindernis allerdings nicht rechtzeitig und fuhr in das Heck des stehenden Fahrzeugs. Durch den heftigen Aufprall waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Der Toyota-Fahrer wurde zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, der Fahrer des anderen Wagen wurde leicht verletzt. Der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

