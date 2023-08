Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (377/2023) Exhibitionist im Cheltenhampark: Unbekannter entblößt sich vor junger Frau - Polizei sucht weitere Zeugen

Göttingen (ots)

Göttingen, "Cheltenhampark", Grabsteinwiese gegenüber vom "Albanifriedhof"

Dienstag, der 01. August 2023, gegen 17:45 Uhr

GÖTTINGEN (lg) - Die Polizei in Göttingen fahndet nach einem bislang unbekannten Mann, der sich am Dienstagabend (01.08.23) gegen 17:45 Uhr im Cheltenhampark, in der Nähe der "Grabsteinwiese" am Albanifriedhof, in Richtung des Schildwegs neben einem Gebüsch befunden und öffentlich an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben soll.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen bemerkte das weibliche Opfer, das in Blickrichtung des Unbekannten gesessen hat, den Blickkontakt des Unbekannten, während dieser Bewegungen an seinem Geschlechtsteil vollzog. Der Mann entfernt sich kurz darauf fußläufig in Richtung des Schildwegs/Innenstadt. Dabei ging er an einer Frau mit Kleinkind vorbei.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- zwischen 40-55 Jahre alt - ca. 175 cm groß - untersetzt mit einem leichten Bierbauch - breite Nase - grau/braunes, leicht lichtes und krauses Haupthaar - leicht vorgebeugtes Gangbild - bekleidet mit einer weiten, blauen, ausgewaschenen Jeans - einem kurzärmeligen Poloshirt mit breiten hellblauen und weißen Streifen sowie schmalen dunkelblauen Streifen - dunkle, klobige Lederschuhe

Wer den gesuchten Unbekannten am Dienstagabend im Bereich des Cheltenhamparks beobachtet hat und Hinweise zu seiner Person oder sonst sachdienliche Angaben zur Tat machen kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden. Die Polizei bittet zudem insbesondere die Frau mit Kleinkind im Bereich des Schildwegs, sich unter der angegebenen Telefonnummer zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell