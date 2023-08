Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (375/2023) Unfall im Vorbeifahren - Verursacher touchiert geparktes Fahrzeug und flüchtet, Polizei sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Hann.Münden, Burgstraße, Parkplatz vor der Kirche St. Aegidien Montag, der 31. Juli 2023, gegen 13:35 Uhr

HANN. MÜNDEN (lg) - Auf dem Parkplatz vor der Kirche "St. Aegidien" in der Burgstraße in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) ereignete sich bereits am Montag (31.07.23) eine Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen streifte ein silberner Pkw, mutmaßlich der Marke Mercedes, einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten grauen Mercedes. Der Zusammenstoß soll mit einem laut Knall verbunden gewesen sein. Am geparkten Fahrzeug entstand ein Schaden an der Heckstoßstange von rund 1.500 Euro. Der Verursacher flüchtete unerkannt.

Neben der Fahrzeugführerin des geparkten Fahrzeuges, waren noch weitere Zeugen anwesend, die den Unfall beobachtet haben.

Die Polizei Hann. Münden bittet nun um Hinweise zum verursachenden Fahrzeug, insbesondere zu einem möglichen Kennzeichenfragment, unter Telefon 05541- 9510. Zur Klärung des Sachverhalts werden insbesondere die Zeugen gebeten, sich unter der genannten Rufnummer mit den Beamten in Verbindung zu setzen, die unmittelbar Kontakt mit der geschädigten Fahrzeugführerin des geparkten Mercedes hatten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell