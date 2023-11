POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 12.11.2023

Goslar (ots) - Am Freitagnachmittag hatten sich zwischen 17 Uhr und 17.45 Uhr 35 Personen am Schalom-Denkmal in Bad Harzburg zu einer Gedenkveranstaltung versammelt. Gedacht wurde der Opfer des Novemberpogroms 1938 und der heutigen Opfer antisemitischen Terrors. Die Veranstaltung verlief störungsfrei. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Goslar Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Telefon: 05321/339125 E-Mail: ...

