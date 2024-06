Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Reichenbach/Fils (ES): Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der am Mittwoch auf der B10 zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr in Richtung Stuttgart geführt hat, sucht die Verkehrspolizei Esslingen. Eine 30-Jährige war gegen sieben Uhr mit ihrem Zhejiang Lynk&Co auf dem linken der beiden Fahrstreifen der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs, als sie mit ihrem E-Fahrzeug auf Höhe Reichenbach verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen musste. Ein nachfolgender 53-jähriger Skoda-Fahrer und ein hinter ihm fahrender 35-jähriger Opel-Fahrer erkannten den Bremsvorgang rechtzeitig, bremsten ebenfalls ab und lenkten ihre Fahrzeuge in einer Ausweichbewegung nach rechts. Eine dahinter fahrende 25 Jahre alte Lenkerin eines Kia übersah aus noch unbekannter Ursache den stockenden Verkehr, lenkte nach links und fuhr zwischen den Leitplanken und den stehenden Autos hindurch, touchierte jeweils den Opel und den Kia und krachte letztendlich ins Heck des E-Fahrzeugs. Verletzt wurde niemand, allerdings waren der Zhejiang Lynk&Co, der Opel und der Kia nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von Abschleppdiensten geborgen werden mussten. Der Sachschaden an den vier Fahrzeugen wird auf insgesamt rund 20.000 Euro geschätzt. Zur Reinigung der Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen war eine Spezialmaschine erforderlich, weshalb der linke Fahrstreifen bis kurz nach elf Uhr gesperrt werden musste. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-420 bei der Verkehrspolizei Esslingen zu melden. (cw)

Tübingen (TÜ): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Zu Verkehrsbehinderung ist es am Mittwochmorgen nach einem Verkehrsunfall auf der B296 zwischen Tübingen und Unterjesingen gekommen. Eine 30-Jährige war gegen 7.50 Uhr mit ihrem VW Golf auf der Bundesstraße in Richtung Jesingen unterwegs. Zu spät erkannte sie, dass eine vorausfahrende 38-Jährige mit ihrem Skoda Fabia nach links in den Feldweg in Richtung Ammerhof einbiegen wollte und verkehrsbedingt bremsen und anhalten musste. Sie reagierte zu spät und krachte mit ihrem Golf ins Heck des Skoda. Während die Skoda-Fahrerin unverletzt blieb, wurde die Unfallverursacherin leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie nachfolgend zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf rund 7.500 Euro geschätzt. (cw)

