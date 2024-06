Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch; Weitere Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Walddorfhäslach (RT): Fenster aufgehebelt

Durch das Aufhebeln eines Fensters ist ein Krimineller in der Zeit zwischen Montag, zehn Uhr, und Donnerstag, 8.30 Uhr, in ein Gebäude in der Stuttgarter Straße eingebrochen. Der Unbekannte gelangte so in einen Büroraum und öffnete auch eine Innentür gewaltsam. Nach derzeitigem Kenntnisstand fiel dem Täter auf seiner Suche nach Wertgegenständen etwas Bargeld in die Hände. Allerdings hinterließ er einen Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 2.000 Euro. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord ermittelt. (mr)

Plochingen (ES): Nach Unfall davongefahren (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Esslingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag in Plochingen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge fuhr ein noch unbekannter Radfahrer gegen 10.40 Uhr von der Schorndorfer Straße herkommend in die Panoramastraße ein und kollidierte mit einer 55-jährigen Fußgängerin, die die Straße gerade überqueren wollte. Beide Personen stürzten daraufhin zu Boden. Der Radler stieg anschließend wieder auf sein schwarzes Mountainbike und fuhr davon. Die beim Unfall erlittenen Verletzungen der 55-Jährigen wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Ob auch der Radfahrer verletzt wurde, ist bislang unbekannt. Der Mann ist circa 30 bis 40 Jahre alt, hat dunkle Haare und war mit einer blauen Trainingsjacke und einer kurzen Hose bekleidet. Außerdem führte er einen dunklen Rucksack mit sich. Einen Helm trug er nicht. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den unbekannten Radler geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-0 zu melden. (mr)

Tübingen (TÜ): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von geschätzten 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag auf dem Nordring ereignet hat. Eine 59-Jährige war gegen 14.20 Uhr mit ihrem VW Cup auf dem Nordring in Richtung Waldhäuser Ost unterwegs. Zu spät erkannte sie, dass ein vorausfahrender 69-Jähriger mit seinem Opel Astra an der Ampel auf Höhe der Einmündung Hartmeyerstraße verkehrsbedingt bremsen musste und krachte ihm ins Heck. Eine 67-Jahre alte Mitfahrerin im Opel wurde dabei nach derzeitigen Kenntnissen leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (cw)

Rottenburg (TÜ): Radfahrer bei Unfall verletzt

Leicht verletzt wurde ein 55 Jahre alter Radfahrer, der am Donnerstagmittag auf der Straße Eugen-Bolz-Platz einen Verkehrsunfall verursacht hat. Eine 85-Jährige befuhr gegen 13.40 Uhr mit ihrem Ford B-Max die Straße Eugen-Bolz-Platz in Richtung Kreisverkehr und musste verkehrsbedingt am Fußgängerüberweg anhalten. Beim Anfahren kam es zur Kollision mit dem unvermittelt von links verkehrswidrig über den Fußgängerüberweg fahrenden Radler. Ein Rettungswagen brachte den Radfahrer nachfolgend ins Krankenhaus. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit der Fahrer ergab bei dem 55-Jährigen einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als 0,4 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Der entstandene Sachschaden am Ford und am Mountainbike wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. (cw)

