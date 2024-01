Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Polizeipräsidium Ludwigsburg warnt vor neuer Betrugsmasche

Ludwigsburg (ots)

Seit Mitte Januar 2024 verzeichnet das Polizeipräsidium Ludwigsburg mehrere Betrugsfälle mit einer neuen Masche.

Seit dem 15. Januar 2024 wurden bereits etwa zehn Fälle zur Anzeige gebracht, in welchen Seniorinnen und Senioren von einem angeblichen Bankmitarbeiter angerufen wurden. Die Täter machten den Geschädigten durch geschickte Gesprächsführung glaubhaft, dass es zu Unstimmigkeiten und verdächtigen Abbuchungen auf deren Konten gekommen sei. Die Angerufenen wurden in der Folge dazu gebracht, vertrauliche Daten, darunter auch die PIN der EC-Karte, bekannt zu geben. Weiter kündigte der Betrüger an, dass ein Sicherheitsmitarbeiter vorbeikäme, um die EC-Karte sowie in manchen Fällen zudem Bargeld abzuholen. In der Folge übergaben Seniorinnen und Senioren in mehreren Fällen unbekannten Männern ihre EC-Karte, woraufhin diese vierstellige Bargeldsummen an Bankautomaten abhoben.

Die Polizei warnt eindringlich davor, vertrauliche Daten am Telefon bekannt zu geben oder fremden Personen die EC-Karte zu überlassen. Sollten Sie einen solchen oder ähnlichen Anruf erhalten und unsicher sein, beenden sie das Gespräch und kontaktieren Sie stattdessen die Polizei oder Ihre Bank unter der Ihnen bekannten Telefonnummer.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell