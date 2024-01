Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Unbekannter belästigt und schlägt 19-Jährige

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Herrenberg ermittelt wegen sexueller Belästigung und Körperverletzung, nachdem am Mittwoch (24.01.2024) kurz vor 12.00 Uhr ein bislang unbekannter Täter eine 19-Jährige in einem Parkhaus in der Bronnstraße in Herrenberg anging. Die junge Frau war im Begriff das Parkhaus von der Küfergasse aus zu betreten. Als sie das Treppenhaus hinunter gegangen war und über eine Tür in das eigentlich Parkhaus hineinging, begegnete sie dem Täter. Dieser schlug ihr zunächst im Vorbeigehen auf den Po, worauf die 19-Jährige ihn ansprach. In der Folge schlug der Unbekannte der Frau ins Gesicht und flüchtete dann ins Parkhaus. Durch den Schlag wurde die Frau leicht verletzt. Der Täter wurde als etwa 20 Jahre alt beschrieben. Er dürfte 180 cm groß sein, hat kurze hellbraune Haare, die seitlich rasiert sind. Am Oberkopf waren die Haare gepflegt nach links gekämmt. Der Mann hatte einen schwarzen Kapuzenpullover und eine graue Sporthose an. Im rechten Ohr trug er einen dickeren silbernen Ohrring. Die Polizei nimmt unter Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell