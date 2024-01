Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Zeugen zu Verkehrsunfall auf der Landesstraße 1187 gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch (24.01.2024) gegen 10:15 Uhr auf der Landesstraße 1187 (Mahdentalstraße) in Gerlingen mit drei leichtverletzten Personen und einem Sachschaden von rund 10.000 Euro ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein bislang noch unbekannter Lkw-Lenker befuhr mit seinem Sattelzug die Landesstraße 1187 aus Richtung Stuttgart kommend in Fahrtrichtung Leonberg. Aus noch unbekannter Ursache geriet er mit seinem Lkw ins Schlingern und kam im weiteren Verlauf rechts neben der Fahrbahn in den Grünstreifen. Hierbei streift er zwei Leitpfosten sowie die Böschung neben der Fahrbahn bevor er sein Gefährt wieder auf die Fahrbahn zurücklenken konnte. Ein dahinterfahrender 27-jähriger BMW-Lenker konnte sein Fahrzeug noch rechtzeitig abbremsen und eine Kollision mit dem Lkw verhindern. Dies gelang einem dahinter folgenden 52-jährigen Renault-Lenker nicht und er fuhr den abbremsenden BMW hinten auf. Durch die Kollision wurden der 52-Jährige sowie der 27-Jährige und dessen 22-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Die 22-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Renault war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der bislang unbekannte Lkw-Lenker setzte nach dem Verkehrsunfall seine Fahrt unerlaubt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zu diesem ist lediglich bekannt, dass es sich um einen roten Sattelzug gehandelt haben soll. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Ditzingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell