Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen zu Unfallflucht in der Schwieberdinger Straße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag (23.01.2024) gegen 18:45 Uhr in der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg ereignet hat. Ein 46-jähriger Mercedes-Lenker befuhr die Schwieberdinger Straße in Fahrtrichtung Pflugfelden. An der Kreuzung zur Martin-Luther-Straße schaltete die Ampel auf Rot, weshalb ein 49-jähriger BMW-Lenker, der vor dem Mercedes fuhr, abbremsen musste. Dies erkannt der 46-Jährige Mercedes-Lenker mutmaßlich zu spät und fuhr mit seinem Fahrzeug dem BMW hinten auf. Durch die Wucht der Kollision wurde der BMW auf ein vor ihm ebenfalls abbremsenden und noch unbekannten Kleinwagen aufgeschoben. Nachdem der unbekannte Fahrer ausgestiegen und seinen Kleinwagen begutachtete hatte, stieg er wieder in sein Fahrzeug ein und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Bei dem Fahrer soll es sich um einen zirka 30- bis 40-jährigen und rund 170 Zentimeter großen Mann gehandelt haben. Bei seinem Fahrzeug soll es sich um einen roten Kleinwagen unbekannten Herstellers gehandelt haben. Es entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353 oder E-Mail ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

