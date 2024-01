Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbrecher bei Tatausführung gestört

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Täter wurde am Mittwoch (24.01.2024), gegen 19.00 Uhr von einer 27 Jahre alten Frau erwischt, als er im Begriff war, in ein Mehrfamilienhaus in der Talallee im Ludwigsburger Westen einzubrechen. Der Unbekannte ergriff umgehend die Flucht in Richtung der angrenzenden Felder. Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Ergreifung des Täters. Es soll sich um einen etwa 180 cm großen, ca. 40 bis 45 Jahre alten, leicht korpulenten Mann gehandelt haben. Er hatte einen grauen Dreitagebart, trug eine schwarze Mütze sowie ein schwarzes Tuch vor dem Gesicht und war mit einer Cargohose sowie einer dunkelblauen Jacke bekleidet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

