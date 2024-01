Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unbekannte überfallen Mitarbeitende eines Einkaufsmarkts

Ludwigsburg (ots)

Kurz vor Ladenschluss betraten am Mittwochabend (24.01.2024), gegen 19.50 Uhr, zwei noch unbekannte, maskierte Täter einen Einkaufsmarkt in der Buchstraße in Bietigheim-Bissingen. Einer der Täter forderte sofort unter Vorhalt einer Pistole Bargeld von einem 48 Jahre alten Mitarbeiter. Anschließend beschoss der Unbekannte den 48-Jährigen. Bei der benutzten Waffe dürfte es sich um eine Reizgaspistole gehandelt haben, worauf der Mitarbeiter entsprechende Reizungen im Gesicht und den Augen verspürte. Eine 34-jährige Mitarbeiterin, die sich an der Kasse befand, ergriff in der Folge gemeinsam mit ihrem Kleinkind, das ebenfalls vor Ort war, die Flucht in einen separaten Raum. Beide Räuber erbeuteten anschließend Bargeld in noch unbekannter Höhe und machten sich anschließend zu Fuß in Richtung Buchstraße davon. Bislang ist bekannt, dass es sich um zwei etwa 20 Jahre alte Männer gehandelt haben soll, die schwarz gekleidet waren. Die alarmierte Polizei führte umfangreiche Fahndungsmaßnahmen, an denen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, durch. Es konnten jedoch keine Tatverdächtigen festgestellt werden. Der 48-Jährige musste aufgrund der Reizgaseinwirkung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de an die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell