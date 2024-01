Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Hund von Auto angefahren - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Gerlingen, Tel. 07156 9449-0 oder E-Mail ditzingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen die sachdienliche Hinweise zu einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch (24.01.2024) zwischen 18.00 Uhr und 18:30 Uhr in der Straße "In den Grundwiesen" in Gerlingen ereignet hat, geben können. Eine 63-Jährige Spaziergängerin war auf dem Feldweg "In den Grundwiesen" mit ihrem Hund gassi. Als ihr ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf dem Feldweg entgegenkam, begab sie sich an den Wegesrand um dem Fahrzeug das Vorbeifahren zu ermöglichen. Hierbei erkannte sie, dass ein Hund vor dem Fahrzeug rannte. Es erweckte den Eindruck, dass der Unbekannte mit seinem Hund "gassi fuhr". Beim Vorbeifahren streifte das unbekannte Fahrzeug den Hund der 63-jährigen und verletzte diesen. Nachdem das Fahrzeug kurz anhielt, verließ der Fahrer anschließend unerlaubt den Unfallort und fuhr in Richtung Hundeplatz davon. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen Kastenwagen mit heller Fahrzeuglackierung und bunten Lichtern an der Dachleiste gehandelt haben. Der Fahrer soll zwischen 60 und 65 Jahre alt und von stämmiger Statur gewesen sein.

