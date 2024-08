Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb nach Parfümklau vorläufig festgenommen

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Dienstag, 13.08.2024, beobachtete der Detektiv einer Parfümerie in der Elberfelder Straße gegen 13:30 Uhr die Bildschirme der Videoüberwachungsanlage. Hier sah er, wie ein 32-Jähriger einen hochwertigen Flakon aus der Auslage nahm und diesen in seine Hosentasche steckte. Er verließ das Geschäft, verstaute das Diebesgut in seinem Rucksack und versuchte unerkannt zu entkommen. Der Detektiv und sein Kompagnon verfolgten den Mann und verständigten die Polizei. Die Beamten ergriffen den polizeibekannten 32-Jährigen kurz darauf. Sie nahmen ihn vorläufig fest und legten eine Anzeige vor. (hir)

