POL-ME: Projekt "ZooM" - Gemeinsamer Kontrolleinsatz - Hilden - 2405066

In Hilden hat die Polizei im Rahmen des "Projekt ZooM" am Freitagabend (17. Mai 2024) einen behördenübergreifenden Kontrolleinsatz mit Einsatzkräften der Steuerfahndung und des Zolls durchgeführt.

Bei dem Einsatz kontrollierten die Einsatzkräfte zwischen 20 Uhr und 1 Uhr insgesamt vier Gaststätten beziehungsweise Shisha-Bars in der Hildener Innenstadt - zwei davon an der Benrather Straße, eines an der Hochdahler Straße und eines am Fritz-Gressart-Platz.

Dabei wurden folgende Feststellungen gemacht:

In einer Gaststätte an der Benrather Straße stellten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Steuerfahndung zwei Spielautomaten wegen des Verdachts der Manipulation sicher. Zudem wurde im Hof der Lokalität ein Fahrzeug festgestellt, welches ohne gültigen Versicherungsschutz war. Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und entwerteten die Plakette am Kennzeichen.

In der zweiten Gaststätte an der Benrather Straße konnte eine nicht unerhebliche Menge unverzollter Tabak seitens des Zolls sichergestellt werden. Die Einsatzkräfte leiteten hierzu ein Ermittlungsverfahren sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

In der Bar an der Hochdahler Straße konnte ein Verstoß wegen der Nutzung des Außenbereiches festgestellt werden, für den der Betreiber keine Genehmigung vorweisen konnte. Da zudem mehrere Minderjährige in den Räumlichkeiten angetroffen wurden, fertigten die Beamtinnen und Beamten einen Gaststättenbericht.

Im Rahmen der letzten Gaststättenkontrolle eines Cafés am Fritz-Gressart-Platz stellte der Zoll insgesamt 22kg unverzollten Kaffee sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Dass die Polizei insgesamt nur wenig zu beanstanden hatte, verzeichnet sie als ein Erfolg der regelmäßigen "ZooM"-Kontrollen, die seit über einem Jahr mit unterschiedlichen Schwerpunkten im gesamten Kreisgebiet durchgeführt werden.

Was bedeutet das "Zoom-Projekt"?

Die Abkürzung ZooM steht für "Zielorientierte operative Maßnahmen" und ist ein neues Projekt zur Kriminalitätsbekämpfung der Kreispolizeibehörde Mettmann. Angelehnt ist die Idee an die Zoom-Funktion einer Kamera: Mit der Funktion können Situationen und Motive genauer betrachtet und in den Fokus der Aufmerksamkeit genommen werden. Im Rahmen von ZooM nehmen die Beamtinnen und Beamten der örtlichen Wachen und der Polizeisonderdienste verschiedene Viertel und Stadteile ihres Wachbereiches ganz besonders in den polizeilichen Fokus. Die Abschnitte wechseln alle drei Monate. Die Pressestelle berichtet in unregelmäßigen Abständen über Einsätze und Maßnahmen des ZooM-Projekts.

