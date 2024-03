Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Unfall am Kreisverkehr - Pedelec-Fahrer wird leicht verletzt

Willich (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 05:40 Uhr war ein 38-jähriger Pedelec-Fahrer aus Krefeld im Kreisverkehr an der Bahnstraße in Willich unterwegs, er kam aus Richtung St.-Töniser-Straße. Ein 49-jähriger Autofahrer aus Willich fuhr auf der Bahnstraße in Richtung Kreisverkehr. Hier hielt er kurz an. Als er wieder anfuhr, kam es zur Kollision mit dem von links kommendem Radfahrer. Dieser stürzte und wurde nach derzeitigem Stand leicht verletzt. /wg (310)

