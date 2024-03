Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Einbruch in zwei Gaststätten

Viersen-Dülken (ots)

Zwei Einbrüche in Gaststätten in Dülken beschäftigen die Polizei derzeit. Einer davon ereignete sich in der Straße "Alter Markt". Im Zeitraum zwischen dem 17. März (3.30 Uhr) und dem 19. März (10 Uhr) verschafften sich Unbekannte Zugang durch eine Fenstertür und entwendeten eine unbekannte Menge Bargeld. Der zweite Einbruch ereignete sich am 19. März zwischen 00.30 Uhr und 11 Uhr in der Lange Straße. Hier gelangten die Täter über ein Fenster in die Gastronomie. Sie entwendeten wenig später eine elektronische Registrierkasse, die jedoch leer war. Ob die beiden Taten zusammenhängen, kann die Polizei derzeit noch nicht sagen. Falls Sie im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, bitten wir Sie, diese der Polizei unter folgender Rufnummer zu melden: 02162-377-0./jk (307)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell