Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten: Drogenkurier festgenommen - U-Haft angeordnet

Niederkrüchten (ots)

Am Freitagabend kontrollierte ein Team des grenzüberschreitenden Polizeiteams einen Pkw bei der Einreise in das Bundesgebiet an der BAB 52 bei Niederkrüchten. Am Steuer saß ein 21-jähriger Niederländer, das Auto war in Deutschland zugelassen. Da der Mann bei der Kontrolle immer nervöser wurde, schauten sich die Einsatzkräfte den Wagen genauer an. Dabei fanden sie etwa ein Kilogramm Heroin. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann vorläufig fest, stellten den Wagen sicher. Nach ersten Ermittlungen wurde der 21-Jährige gestern auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Die Ermittlungen dauern an. /wg (305)

