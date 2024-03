LPI-EF: Fahrraddiebe erwischt

Erfurt (ots) - Drei Randalierer hatten es in der Nacht zu Sonntag auf die Eingangstür eines Supermarkts in Erfurt abgesehen. Die teilweise polizeibekannten Männer im Alter von 19 bis 23 gingen mit brachialer Gewalt vor. Mit Fußtritten, Flaschen und einem Monitor versuchten sie die Glastür des Geschäfts am Wiesenhügel zu zerstören. Das Glas splitterte und es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Ein ...

mehr