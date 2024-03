Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsteilnehmer gefährdet

Erfurt (ots)

Auf der Weimarischen Straße in Erfurt war Samstagmorgen Vorsicht geboten. Unbekannte hatten sich an zwei Gullideckeln zu schaffen gemacht und diese auf einem daneben befindlichen Fahrradweg abgelegt. Anschließend flohen sie unerkannt. Ein aufmerksamer Autofahrer bemerkte die klaffenden Löcher auf der Fahrbahn und informierte die Polizei. Diese kam schnell zum Einsatz und hievten die schweren Abdeckungen wieder an ihren Platz. Anschließend fertigten die Beamten noch eine Anzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. (SE)

