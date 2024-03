Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Einbruch in Ladengeschäft - Haben Sie Hinweise?

Willich (ots)

In der Nacht zu Dienstag wurde um 3.20 Uhr in ein Ladengeschäft in Willich auf der Straße Schwanenheide eingebrochen. Der oder die Unbekannten zerstörten die Glastür mithilfe eines Gullideckels und gelangten so ins Innere. Dort brachen sie eine weitere Tür zum Lagerraum auf. Ob etwas entwendet wurde, konnte noch nicht bestätigt werden. Haben Sie in dieser Nacht etwas Verdächtiges gesehen? Dann melden Sie Ihre Hinweise bitte unter der folgenden Nummer: 02162-377-0 bei der Polizei. (303) /jk

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell