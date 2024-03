POL-VIE: Viersen: Kripo Dülken ermittelt nach sexueller Belästigung

Viersen-Dülken (ots) - Zwei Einbrüche in Gaststätten in Dülken beschäftigen die Polizei derzeit. Einer davon ereignete sich in der Straße "Alter Markt". Im Zeitraum zwischen dem 17. März (3.30 Uhr) und dem 19. März (10 Uhr) verschafften sich Unbekannte Zugang durch eine Fenstertür und entwendeten eine unbekannte Menge Bargeld. Der zweite Einbruch ereignete sich am 19. März zwischen 00.30 Uhr und 11 Uhr in der ...

