Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen- St. Hubert: Vorfahrtsverstoß - Pedelec-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt

Kempen- St. Hubert (ots)

Am Mittwochmorgen fuhr eine 38 Jahre alte Autofahrerin aus St. Hubert gegen 07.40 Uhr auf der Bellstraße in Richtung Kempener Landstraße. An der dortigen Kreuzung hielt sie an. Als sie losfuhr, um der Bellstraße weiter zu folgen, stieß sie mit einer 51-jährigen Krefelderin zusammen, die mit ihrem Pedelec auf dem Radweg in Richtung Kempen unterwegs war. Die Frau stürzte in den Grünstreifen. Dabei wurde sie verletzt. Nach erster Versorgung wurde sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. /wg (309)

