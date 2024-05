Polizei Mettmann

POL-ME: 78-Jähriger bei Raubdelikt schwer verletzt - Ratingen - 2405063

Mettmann (ots)

Bereits in der Nacht auf Donnerstag, 16. Mai 2024, wurde ein 78-Jähriger in seinem Auto beraubt. Der Täter floh unerkannt, der Senior wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 0:30 Uhr begab sich ein 78-jähriger Ratinger zu seinem weißen Seat Ibiza, welchen er an der Anschrift Haarbach Höfe abgestellt hatte. Noch bevor er den Wagen starten und losfahren konnte, sprang - nach eigenen Angaben - plötzlich ein Mann auf den Rücksitz und griff den Senior körperlich an. Anschließend floh der Täter mitsamt seiner Tatbeute - unter anderem einem geringen dreistelligen Bargeldbetrag sowie dem Mobiltelefon des Mannes - unerkannt.

Schwer verletzt begab sich der Senior zu einem nahegelegenen Tankstellengelände, wo er von Einsatzkräften der Polizei angetroffen wurde. Nach einer ersten Befragung leiteten die Beamtinnen und Beamten umgehend eine Nahbereichsfahndung ein, konnten den flüchtigen Räuber jedoch im Umfeld nicht mehr antreffen. Der Täter kann folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 175cm groß - circa 25 Jahre alt - schlanke Statur - südländisches Erscheinungsbild

Alarmierte Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Ratinger zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und bittet dringend um Hinweise zum Tatgeschehen. Diese nimmt die Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell