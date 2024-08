Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Kindergarten

Hagen-Haspe (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (13.08.2024) bemerkte die Mitarbeiterin einer Reinigungsfirma eine offenstehende Tür in einem Kindergarten in der Salzburger Straße. Im weiteren Verlauf fiel ihr auf, dass zwei Räume in dem Kindergarten gewaltsam aufgebrochen wurden und mehrere Spielräume durchwühlt waren. Eine alarmierte Polizeistreife stellte fest, dass durch unbekannte Täter eine Hintertür der Einrichtung offensichtlich aufgehebelt worden ist. Zum Diebesgut konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch keine Angaben gemacht werden. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen eines Einbruchdiebstahls aufgenommen. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter der 02331 - 986 2066. (sch)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell