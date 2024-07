Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Diebe greifen in Handtasche

Gronau (ots)

Tatort: Gronau-Epe, Auf der Sunhaar;

Tatzeit: 01.07.2024, zwischen 09.00 Uhr und 09.20 Uhr;

Die Kundin eines Verbrauchermarkts in Gronau-Epe ist am Montag einem Diebstahl zum Opfer gefallen. Unbekannte hatten ihre Geldbörse gestohlen, die in der Handtasche der Frau gelegen hatte. Sie hatte die Tasche in ihrem Einkaufswagen gestellt. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen 09.00 Uhr und 09.20 Uhr in einem Geschäft an der Straße Auf der Sunhaar. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)

