Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Tasche entwendet

Borken (ots)

Tatort: Borken-Gemen, Otto-Hahn-Straße;

Tatzeit: 01.07.2024, 10.00 Uhr;

Ein kurzer Augenblick reichte ihnen: Unbekannte haben am Montag in Borken-Gemen eine Handtasche gestohlen - diese hing an einem Einkaufswagen, den die Kundin eines Verbrauchermarkts benutzt hatte. Die Tat ereignete sich vormittags in einem Geschäft an der Otto-Hahn-Straße. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

