Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Kraftstoffdiebstahl

Kehl (ots)

Im Zuge eines wiederholten Kraftstoffdiebstahls an einer Tankstelle in der "Straßburger Straße" konnte am Dienstagabend ein Mann dingfest gemacht werden. Hierbei soll Besagter mithilfe eines weiteren Mannes zunächst den Volkswagen betankt haben. Um die Angestellten abzulenken begab sich der Tatverdächtige im weiteren Verlauf in den Verkaufsraum und wollte diesen, ohne zu bezahlen, wieder verlassen. Zeitgleich entfernte sich dessen Begleiter mit dem Fahrzeug von den Zapfsäulen. Ein aufmerksamer Mitarbeiter erkannte den Mann wieder und konnte diesen, durch Verriegeln der Eingangstür, an seiner Flucht hindern. Insgesamt sollen der Mann und dessen Komplize für drei Tankbetrüge und einen Betrugsschaden von über 200 Euro verantwortlich sein. Die zuständigen Beamten des Polizeirevier Kehl haben diesbezüglich weitere Ermittlungen aufgenommen.



