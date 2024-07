Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Grabsteine umgestoßen

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Ostendarper Straße;

Tatzeit: 28.06.2024, 08.00 Uhr;

Auf einem Friedhof randaliert hat am Freitag ein Mann in Vreden. Zeugen hatten am Morgen bemerkt, dass sich eine Person auf dem Gelände an der Ostendarper Straße aufhielt und insgesamt 16 Grabsteine umstieß. Einige zerbrachen dabei. Die eintreffenden Polizeibeamten konnten in der Nähe einen 33 Jahre alten Tatverdächtigen antreffen. Sie nahmen ihn fest. Nach entsprechender Prüfung durch die zuständigen Stellen kam der Mann in eine psychiatrische Einrichtung. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell