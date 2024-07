Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Geräte aus Fahrzeugen gestohlen

Raesfeld (ots)

Tatort: Raesfeld, Ährenfeld;

Tatzeit: zwischen 29.06.2024, 12.00 Uhr, und 01.07.2024, 05.50 Uhr;

In Raesfeld haben Unbekannte aus zwei Firmenwagen Werkzeug entwendet. Die Fahrzeuge hatten auf dem Parkplatz eines Betriebs an der Straße Ährenfeld gestanden. Zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen machten sich die Täter gewaltsam an den Türen zu schaffen. Aus dem Inneren der Autos entwendeten sie unter anderem Bohrmaschinen, zwei Stemmhammer, Bandsägen, Nagelgeräte und Pressbacken. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell