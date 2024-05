Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Nellingen - Auto landet im Vorgarten

Am Donnerstag kam eine 61-Jähriger bei Nellingen von der Straße ab.

Ulm (ots)

Um 15.40 Uhr war die Frau mit ihrem BMW Mini innerorts in Oppingen in der Hauptstraße unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen kam die Fahrerin nach links von der Straße ab. Nachdem sie mit einem Stromverteilerkasten kollidierte kam sie im Vorgarten von einem Wohnhaus zum Stehen. An ihrem Mini entstand Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Ein Abschlepper barg das Auto mit einem Kran. Die 61-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Polizeiposten Amstetten hat den Unfall aufgenommen. Der Sachschaden am Verteilerkasten wird auf 5.000 Euro, der am Grundstück auf 3.000 Euro geschätzt.

+++++++0859246

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell