Ulm (ots) - In den Nachtstunden von Mittwoch auf Donnerstag wurde der Leichtkraftroller in der Ehinger Straße entwendet. Am Donnerstag zur Mittagszeit entdeckte eine Polizeistreife den Piaggio Roller fahrend mit den beiden Jugendlichen. Beim Erkennen der Polizei flüchteten diese in Richtung Freibad. Am Waldrand ...

