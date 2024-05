Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Fenster aufgehebelt

Ohne Beute blieb ein Einbrecher in den vergangenen Tagen in Biberach.

Ein Unbekannter hebelte zwischen Dienstag 14 Uhr und Donnerstag 7 Uhr ein Bürofenster an einem Kindergarten in der Straße Am Wolfgangsberg auf. Im Inneren durchwühlte er das Büro. Da er nichts Brauchbares fand flüchtete er ohne Beute. Zurück blieb ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Biberach (Tel. 07351/4470) hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert.

