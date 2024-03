POL-OG: Kehl - Ruhestörung ausgeufert

Hausach (ots) - Am vergangenen Dienstag in der Zeit zwischen 9 Uhr und 10:10 Uhr streifte ein noch unbekannter Autofahrer offenbar beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten VW in der Eisenbahnstraße. Dabei wurde der linke Außenspiegel des grauen VW UP beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ...

