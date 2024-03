Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim, B462 - Verkehrsunfall

Kuppenheim (ots)

Am Samstagabend befuhr ein 22-jähriger BMW-Fahrer aus Richtung Muggensturm kommend den linken Fahrstreifen der B462 in Fahrtrichtung Rastatt. Gegen 18:30 Uhr soll ein vorausfahrender BWM-Fahrer auf Höhe eines Campingplatzes in Rastatt-Rauental unvermittelt vom rechten Fahrstreifen auf den linken Fahrstreifen gewechselt haben. Um eine Kollision zu vermeiden musste der 22-Jährige sein Fahrzeug abrupt nach links ziehen und geriet dabei mit seinem Wagen an einen Bordstein. Er lenkte sein beschädigtes Auto noch bis zu einem Parkplatz einer Firma in der Straße "Untere Wiesen" bevor er den Unfall meldete. Der Unfallverursacher soll unerlaubt weiter an der Anschlussstelle BAB 5 in Richtung Basel aufgefahren sein. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro beziffert. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen eingeleitet.

