POL-OG: Rheinau, Freistett - Streit unter Angehörigen

Durbach (ots) - Der Fahrer eines Ford war ersten Ermittlungen zufolge am Sonntagabend gegen 19:20 Uhr unter dem Einfluss von Medikamenten hinter dem Steuer seines Fahrzeugs durch die Straße "Grol" in Durbach gefahren und streifte hierbei offenbar drei am Fahrbahnrand abgestellte Fahrzeuge. Die vermutlich dem Zustand des Mannes geschuldete Fahrweise könnte darüber hinaus zu weiteren Schäden während seiner Fahrt im ...

