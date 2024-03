Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Verkehrsunfall mit zwei Lastkraftwagen auf der A 5

Offenburg (ots)

Zum Verhängnis wurde ein Pannen-Laster am frühen Samstagmorgen einem weiteren Sattelzug auf der A5 zwischen Appenweier und Achern. Ersterer blieb vermutlich aufgrund eines technischen Defekts auf dem rechten Fahrstreifen liegen, als der nachfolgende Sattelzug heranfuhr und diesem bei der Vorbeifahrt die komplette linke Seite aufriss. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, der rechte und mittlere Fahrstreifen mussten jedoch für die Unfallaufnahme gesperrt werden. Die Aufräum- und Reinigungsarbeiten dauern derzeit noch an, mit Verkehrsbehinderungen und Rückstau ist zumindest bis in die Mittagsstunden zu rechnen. E-/kk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell