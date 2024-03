Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kippenheim - Nach auffälliger Fahrweise sucht Polizei nach Zeugen!

Offenburg (ots)

Am Freitagabend gegen 19.15 Uhr endete die auffällige Fahrweise eines 41-jährigen Pkw-Lenkers mit der Entnahme einer Blutprobe beim Polizeirevier Lahr. Mehreren Verkehrsteilnehmern war der graue VW-Caddy aufgefallen, der zunächst von Mahlberg in Richtung Kippenheim unterwegs war und hierbei wiederholt den Bordstein touchiert hatte. Auf seiner Fahrt nach Schmieheim fuhr der offensichtlich unter Alkoholeinwirkung stehende Fahrzeugführer derart in Schlangenlinien, dass es hierbei auch zu Gefährdungen des Gegenverkehrs gekommen war. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle bestätigte sich der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt, weshalb den Fahrzeugführer nun eine Anzeige wegen eines Verkehrsdeliktes erwartet. Die Beamten des Polizeipostens Ettenheim haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Zeugenhinweise hinsichtlich der auffälligen Fahrweise des VW-Caddy-Fahrers unter Telefon-Nr. 07821/277-0.

