POL-HSK: Autos zerkratzt

Hochsauerlandkreis (ots) - Marsberg: Im Zeitraum zwischen dem 10. April 19:15 Uhr und dem 14. April 13:15 Uhr sind Unbekannte in ein Haus in der Westfalenstraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich über eine Kellertür Zutritt zu dem Gebäude und entwendeten Bargeld. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711. Arnsberg: Am Sonntag gegen 3:10 Uhr sind Unbekannte in eine Werkstatt in der Straße "Zu den Ohlwiesen" ...

