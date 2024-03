Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, A5 -Körperverletzung nach Verkehrsunfall

Baden-Baden (ots)

Am Donnerstagnachmittag war ein 75-jähriger Ford-Fahrer auf der A5 in Richtung Basel zwischen Raststätte Baden-Baden und Baden-Baden unterwegs. Als er gegen 17:15 Uhr Richtung Ausfahrt Baden-Baden auf den Verzögerungsstreifen fuhr, lenkte ein 40-Jähriger seinen Mercedes vor das Auto und traf mit seinem Heck die Front des Wagens. Durch den Aufprall wurde der Ford in einen Grünstreifen neben der Fahrbahn abgewiesen. Der 13-jährige Sohn des Unfallverursachers soll den 75-Jährigen auf dem Verzögerungsstreifen mehrfach attackiert und dabei verletzt haben. Der Senior wurde mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Die Beamten der Verkehrsdienst-Außenstelle Bühl haben Ermittlungen zum Unfall und Körperverletzung eingeleitet.

/ph

