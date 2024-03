Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Wildunfall

Sinzheim (ots)

Drei Rehe sorgten am späten Donnerstagabend für einen Verkehrsunfall. Gegen 23:15 Uhr befuhr ein 34-Jähriger die K3731 in Fahrtrichtung Hügelsheim, als drei Rehe von links kommend die Straße überquerten. Der BMW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit den drei Rehen. Durch den Versuch auszuweichen kollidierte er zudem mit einem Leitpfosten. Eines der Rehe konnte tot an der Unfallstelle aufgefunden werden, die anderen flüchteten in den Wald. Der 34-Jährige blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. Da aus seinem BMW Betriebsstoffe ausliefen, wurde die Feuerwehr verständigt. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht abgeschätzt werden. /ha

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell