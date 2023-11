Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - 16-Jährige bei Unfall schwer Verletzt

Pforzheim (ots)

Schwere Verletzungen erlitt am Freitagmorgen eine 16-Jährige Fußgängerin im Stadtteil Büchenbronn, als sie an einer Fußgängerampel die Pforzheimer Straße überqueren wollte und dabei von einem Pkw erfasst wurde.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei befuhr die 61-jährige Fahrerin eines Skodas gegen 07:00 Uhr die Pforzheimer Straße von Pforzheim kommend in Richtung Grunbach. Zur selben Zeit beabsichtigte die 16-Jährige am Ortseingang Büchenbronn die Pforzheimer Straße an der dortigen Fußgängerampel zu überqueren. Nach bisherigem Ermittlungsstand zeigte die Fußgängerampel zum Zeitpunkt des Unfalls noch "rot" für den Fußgängerverkehr, die Ampel für den Fahrzeugverkehr leuchtete "gelb". Die Jugendliche wurde durch den Pkw erfasst und erlitt schwere Verletzungen.

Durch die ebenfalls verständigten Rettungskräfte wurde das verletzte Mädchen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme musste die Pforzheimer Straße kurzzeitig voll gesperrt werden, wodurch sich aus Richtung Pforzheim ein Rückstau bis Sonnenhof bildetet. Auch in der Gegenrichtung kam der Fahrzeugverkehr in der Ortsdurchfahrt kurzzeitig zum Stillstand.

Das mit den Unfallermittlungen betraute Polizeirevier Pforzheim-Süd bittet Zeugen des Unfalls, sich telefonisch unter 07231/186-3311 in Verbindung zu setzen.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell