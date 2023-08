POL-PPRP: Fußgängerin bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - In einem Supermarkt in der Mannheimer Straße wurde einer 86-Jährigen der Geldbeutel mit 510 Euro Bargeld gestohlen. Die bislang unbekannte Person griff am Dienstag (08.08.2023) gegen 9:15 Uhr zu. Der Geldbeutel hatte sich zu diesem Zeitpunkt auf der Ablage der Gehhilfe der Seniorin befunden. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten. Beachten ...

mehr