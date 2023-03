Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfallflucht mit erheblichem Fremdschaden aufgeklärt

Zweibrücken (ots)

Zeit: 15.03.2023, 18:40 Uhr - 18:50 Uhr

Ort: Zweibrücken, Buchwaldweg. SV: Ein 32-jähriger Pritschenwagenfahrer beschädigte beim Vorbeifahren an einem am Fahrbahnrand geparkten Hyundai Tucson diesen erheblich, setzte seine Fahrt aber dennoch fort, ohne sich um den von ihm verursachten Fremdschaden von ca. 2.500 Euro zu kümmern. Das Verursacherfahrzeug und der 32-jährige Fahrer konnten aufgrund eines Zeugenhinweises ermittelt werden. Der Fahrer will nicht bemerkt haben, dass er ein anderes Fahrzeug beschädigt hat. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet. |pizw

