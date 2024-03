Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, A5 - Verkehrsunfall, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Am Donnerstag kam es kurz nach 17:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A5 zwischen Anschlussstelle Offenburg und Appenweier in Fahrtrichtung Norden. Ein noch unbekannter Fahrer eines Kleintransporters mit Planenaufbau befuhr den rechten Fahrstreifen in Höhe der Anschlussstelle Offenburg. Auf der mittleren Fahrspur fuhr eine VW-Fahrerin während auf der linken Fahrspur ein 54-jähriger BMW-Fahrer unterwegs war. Der Transporter-Fahrer soll unvermittelt mit hoher Geschwindigkeit zum Überhonen ausgeschert sein, ohne die nachfolgende VW-Fahrerin zu beachten. Um eine Kollision zu vermeiden musste die Frau auf die linke Spur ausweichen. Trotz Vollbremsung konnte der BMW-Fahrer ein Auffahren auf den VW nicht mehr verhindern. Nach dem Aufprall kamen beide Autos auf der linken Fahrspur zum Stehen. Der Transporter-Fahrer soll unerlaubt die Unfallstelle verlassen haben. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro beziffert. Die Beamten des Verkehrsdienst Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, insbesondere den Fahrer des Kleintransporters, sich unter den Telefonnummer: 0781 21-4200 zu melden.

/ph

