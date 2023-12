Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Gladbeck

Zwischen Freitagmittag und Samstag kurz nach Mitternacht hebelten unbekannte Täter die Tür zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Marcq-en-Baroeul-Straße auf. Die Wohnung befindet sich im 5. Obergeschoss. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Tresor (Möbeltresor) mit Bargeld und Goldschmuck entwendet. Konkrete Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Die Fluchtrichtung der Täter ist unbekannt.

An der Beckstraße nahmen Unbekannte ebenfalls einen Tresor mit Bargeld aus einem Einfamilienhaus mit. Außerdem wurde Schmuck entwendet. Der Einbruch passierte am ersten Weihnachtsfeiertag zwischen 16 Uhr und 23 Uhr.

Oer-Erkenschwick

Zwei bislang unbekannte Männer brachen durch die Terrassentür in eine Erdgeschosswohnung am Steinrapener Weg ein. Von hier aus durchsuchten sie zunächst das Wohnzimmer, anschließend gingen sie in die Küche. Hier trafen sie auf die 65-Jährige Bewohnerin. Im weiteren Verlauf flüchteten die beiden Männer ohne Beute durch die Terrassentür in unbekannte Richtung. Personenbeschreibungen: 1. Tatverdächtiger: männlich, ca. 1,70m groß, schwarz gekleidet, schwarze Haare, dunkle Augen, zierliche Gestalt 2. Tatverdächtiger: männlich, ca. 1,80m groß, kräftigere Statur, schwarze Haare, dunkle Augen, schwarz gekleidet

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

